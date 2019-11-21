Bedensel engelli memurun atıcılık tutkusu
ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Eskişehir'de doğuştan bedensel engelli memur ve matematik öğretmeni Yılmaz Kerem Acar, kızına matematik dersi vermek için tanıştığı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Veli Can Çalhan sayesinde başladığı atıcılık sporunda başarılı olmayı hedefliyor.
Anne karnındayken bacaklarının gelişmesinin belli bir süre durması nedeniyle bedensel engelli doğan 49 yaşındaki Yılmaz Kerem Acar, ilk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir'de tamamladıktan sonra ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nü kazandı.
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığında 6 yıldır memurluk görevini sürdüren bir çocuk babası Acar, yaklaşık 20 sene de özel okullarda ve dersanelerde matematik öğretmenliğinin yanı sıra Eskişehir Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kaptanlığını yaptı.
Halı sahalarda futbol oynayan, bilardo sporuna merak duyan Acar, Eskişehir Atıcılık İl Temsilcisi de olan Veli Can Çalhan sayesinde yaklaşık bir yıldır atıcılık branşıyla ilgileniyor.
– "Engelli olmam spor yapamayacağım anlamına gelmiyor"
Yılmaz Kerem Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporu ve müziği çok sevdiğini, hayatın içinde yer alan bütün güzel unsurları gücünün yettiğince denediğini söyledi.
Çalhan ile yaklaşık bir yıl önce kızına matematik dersi vermek için görüşmesinin ardından adeta aile gibi olduklarını anlatan Acar, onun sayesinde atıcılığı denemeye başladığını dile getirdi.
Atıcılığın çok keyifli bir spor olduğunu belirten Acar, şöyle konuştu:
"Yaklaşık bir yıldır antrenmanlara katılıyorum. Aynı zamanda sporcuların derslerinden kopmaması için onlara matematik eğitimi de veriyorum. Öğrencilerle bir arada olup onlara fayda sağlamayı çok seviyorum. İnsanlar genellikle bedensel engellileri topluma kazandırmaya çalışıyor ancak engellilerin de topluma katacağı çok fazla şey var. Topluma faydalı olmaya, hiçbir engelin bulunmadığını canlı olarak göstermeye çalışıyorum. Topluma bir şeyler kazandırmak istiyorum."
Atıcılık antrenörü Çalhan da Acar'ın sporculuğunun yanı sıra eğitmen olduğunu söyledi.
Acar'ın, bedensel engellilerin neler yapabileceğini en iyi şekilde gösterdiğine dikkati çeken Çalhan, "Engel bedende değil beyinde başlıyor. Engelliler konusunda önemli ön yargıları yıkan Yılmaz hocama teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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