Bedensel Engelliler Derneğinden Vali Çelik’e ziyaret

– Eskişehir Bedensel Engelliler Derneği ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Azmi Çelik’i ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Cengiz Erkan ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Vali Azmi Çelik’i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çelik, engelli vatandaşların ihtiyaçlarını sağlamak, onların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmek adına devlet tarafından yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Engelli vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümü noktasında her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını bildiren Vali Çelik, “Eskişehir Valiliği olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında onlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Engellilerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üreterek, yaşamlarını kolaylaştırmak istiyoruz.” diye konuştu.

Kabulden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Erkan, derneğin çalışmaları hakkında Vali Çelik’e bilgi verdi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile uyum içerisinde çalıştıklarını bildiren Erkan, sorunların çözümü noktasında, mümkün olan en çok sayıda engelliye ulaşmak isteğini derneğin amacı olarak açıkladı.