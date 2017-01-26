Bedensel ve zihinsel engelli Gülce'ye doğum günü sürprizi

KONYA (AA) – Konya’nın Ereğli ilçesinde şırınga ile burnundan beslenen zihinsel ve bedensel engelli Gülce Minaz, 15′. yaş gününü Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ile kutladı.

Doğum esnasında oksijensiz kalması sonucu engelli kalan Minaz, 15 yıldır şırınga yardımıyla besleniyor.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 15 yaşına giren Minaz’ı evinde ziyaret etti. Doğum günü nedeniyle Minaz’a pasta hazırlatan Özgüven, pastayı Gülce Minaz’ın kardeşi Ebrar ile kesti.

Minaz ailesi, engelinden dolayı pasta yiyemese de kızlarına verdiği destek dolayısıyla Özgüven’e teşekkür etti.

Özgüven ise yaptığı açıklamada, Gülce’yi ziyaret ederek, doğum gününü kutladıklarını söyledi.

Gülce’nin, yatağa bağımlı olarak hayat mücadelesi verdiğini belirten Özgüven, “Aile, Gülce’nin bakımını üstlenmekte zorlanmaktadır. Belediye olarak ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli desteği vermeye çaba göstereceğiz.” dedi.