Bekir Ağalar Konağı, Çubuk Şehir Müzesi olarak tescillendi

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde restore edilen Bekir Ağalar Konağı’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Çubuk Şehir Müzesi olarak tescillendiği bildirildi.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bekir Ağalar Konağı’nın Çubuk’un ilk müzesi olduğunu belirtti.

Konağın, Çubuk Şehir Müzesi olarak müze statüsü almasının gururunu yaşadıklarını ifade eden Metin, “Büyük manevi değere sahip bu tarihi yapı, artık çok daha etkin şekilde tanıtılacak, daha kalabalık ziyaretçi gruplarını ağırlayacak. Çubuk’un tanıtımı ile kültür turizminin gelişimine de önemli katkı sağlanacak.” dedi.

Metin, bugüne kadar birçok ürün toplayarak sergilediklerini anlatarak, “Bundan sonra da bağışçılarımızdan toplanılacak etnoğrafik malzemeler, özel bölme ve odalarda teşhir edilecek. Bu şekilde geçmişte kullanılan tarihi değerlerimiz korunarak, gelecek nesillere de aktarılacak.” diye konuştu.

Bakanlıktan gelen heyetin sergilenen ürünleri sayarak tutanağa geçirdiğini anlatan Metin, şunları kaydetti:

“1933 yılında ilçeye ziyaretinde Mustafa Kemal Atatürk’ün de bir süreliğine konakladığı Bekir Ağalar Konağı, belediyemizce yapılan kamulaştırma ve restorasyon çalışmalarının ardından 2015’te ilk defa sergi olarak halka açılmıştı. Tarihi konakta, belediyemiz tarafından hazırlanan maketlerle 1402 Ankara Savaşı ve 1900’lü yıllarda ilçedeki yaşantı anlatılırken, ayrıca o döneme ait olan, bir kısmı satın alınan büyük bir kısmı da bağış yoluyla edinilen eşyalar sergileniyor. İlçe halkının ellerindeki tarihi ürünleri müzede sergilenmeleri için bizlerle irtibat kurmasını bekliyoruz.”