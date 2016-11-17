Beklenen kar, Karsa tipiyle geldi

Sabahtan içten saat 02.45 sıralarında başlayan kar yağışı, kısa sürede tipiyle birlikte daha da etkin oldu. Karın tipiyle geldiğini ifade eden vatandaş, “Beklenen kar tipiyle geldi. Bundan Böyle kar yağışı başladı. 8 aylık kışımız başladı. Allah yardımcımız olsun” dedi.

öte taraftan kar yağışının tipiyle birlikte etkin olduğu kentte kısa zaman etraf beyaza büründü. Kar yağışının gün içinde devam edeceği öğrenildi.

Işık Çapanoğlu