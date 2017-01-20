  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
20 Ocak 2017 Cuma

Ana Sayfa   >   Genel   >   Belediye başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Belediye başarılı öğrencileri ödüllendirdi

20 Ocak 2017 Cuma, 18:00

Benzer Konular

Okullarda karne heyecanı
ÇEDAŞ “enerji yönetimi” semineri verdi
Sivas merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

SİVAS (AA) – Sivas Belediyesi, okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullarda takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri oyun kartıyla ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, okullarından takdir ve teşekkür almaya hak kazanan başarılı öğrencilere, belediye başkanı Sami Aydın, tarafından yeni açılan alışveriş merkezinde bulunan oyun parkında kullanmaları için oyun kartları hediye edildi.

Oyun kartlarını alan öğrenciler, başkan Aydın’a teşekkür etti.

Sivas

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet