Belediye Başkanı Acar'a ziyaretler
ANKARA (AA) – Kızılcahamam AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.
Barun, beraberinde İŞKUR Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekili Remzi Güzel, İŞKUR Genel Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürü İsmet Kara, savunma uzmanı Ali Algan ve işadamı Murat Hazer, Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.
Acar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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