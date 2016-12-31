Belediye Başkanı Aydın, 2016 yılını değerlendirdi

SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 2016 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Susamışlar Konağı’nda birim müdürleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Sami Aydın, 2016 yılında yapılan çalışmaları değerlendirerek personel verimliliğiyle ilgili birim müdürlerine telkinlerde bulundu.

Toplantıda konuşan, Belediye Başkanı Sami Aydın, 2016 yılının ülke ve ilimiz açısından zor bir yıl olduğunu söyledi.

Belediyecilik faaliyetleri konusunda verimli bir yıl geçirdiklerini ifade eden başkanı Aydın, şunları kaydetti:

“Birim müdürlüklerimizde çalışan personellerden, verimsiz olanlar varsa her şeyi denediği halde personelden verim alamıyorsanız, çalışan mesaiye riayet etmiyorsa, verilen görevi yapmıyorsa siz yetkinizi kullanmıyorsunuz demektir. Biz bu kurumun, bu şehrin menfaatlerini gözetmek durumundayız. Bu hepimiz için bir vebal. Biz hiç kimseye hak etmediği bir şeyi veremeyiz, vermemeliyiz. Genel olarak çalıştırdığımız personelle alakalı korumacı davranıyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil, bunu yapan varsa hakkımı helal etmiyorum. Biz insanları korumak için bu makamlarda, bu görevlerde değiliz. Biz kişilerin değil, kurumun ve şehrin menfaatini korumak durumundayız. Bununla birlikte kimseye haksızlık yapmayalım, kimseye de hak etmediği bir şeyi vermeyelim.”