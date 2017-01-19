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Belediye Başkanı Aydın, esnafla bir araya geldi

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:20

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SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın, esnafın sorunlarını dinledi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hikmet Işık Caddesi ve Dikilitaş esnafını ziyaret eden Aydın, esnafla sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.

Yoğun çalışma programı arasında vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini dile getiren Aydın, bu kapsamda esnaf ziyaretlerine de önem verdiğini ifade etti,

Aydın’a çalışmaları için teşekkür eden kent esnafı, yapılacak çalışmalar hakkında da merak ettiği soruları yöneltti.

esnaf ziyareti Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,

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