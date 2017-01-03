Belediye Başkanı Bahçeci, Türkmenlerle bir araya geldi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentte yaşayan Türkmen ailelerle buluştu.

Belediye Sosyal Tesisleri’ndeki yemekte konuşan Bahçeci, Türkiye’nin Türkmen kardeşlerine kapılarını açtığını belirterek, millet olarak her türlü desteğin verildiğini söyledi.

Kırşehir Belediyesinin de Türkmenlere destek verdiğini kaydeden Bahçeci, şunları ifade etti:

“Yaşlısı, genci ve çocuğuyla misafirlerimizi ağırlıyoruz. Zorlu bir kış dönemi geçiriyoruz. Bu insanlara yardım elini uzatan herkese teşekkür ediyorum. Birbirimize hizmet ettiğimiz, destek olduğumuz ve yardımlaştığımız sürece Allah’ın rızasını da kazanırız. Bu dünyaya sadece kendimiz için yaşamaya, gezmeye, eğlenmeye gelmedik. İnanan insanlar olarak bizler bunun farkındayız. Hepimiz insanız, hepimiz kardeşiz.”

Hayır işlerinde Kırşehir insanının adeta yarıştığını vurgulayan Bahçeci, Türkmenlerin Kırşehir’de yaşadığı sürece gerekli yardımı her zaman alacaklarını da belirtti.

Türkmen aile temsilcileri, Bahçeci’ye Kur’an-ı Kerim ve bayrak hediye etti.