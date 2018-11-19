Belediye Başkanı Bahçeci'den okul ziyaretleri
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kent merkezindeki farklı okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, İMKB 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kırşehir Merkez İlkokulunu ziyaret ederek, idareci, öğretmen ve öğrencilerin taleplerini aldı.
Ziyaretlerinde, okullar ve bulunduğu cadde, sokak, mahallelerde verilen hizmetlerden bahseden Başkan Bahçeci, eğitim-öğretim yılının başlaması ile okullardan gelen talep ve istekleri yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını anlattı.
2018-2019 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını, öğrenci ve kent için başarılar getirmesini temenni eden Bahçeci, şunları kaydetti:
"Geleceğimiz olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz kutsal bir görevi yerine getiriyor. Böylesi zor bir görevi yerine getirirken onlara destek olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Belediyemiz okullar için özenli bir çalışma yürütüyor. Okul ziyaretlerinde belediyemizden isteklerini yerinde dinleme fırsatı yakalıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde bütün okullara yardım etmeye çalışıyoruz. Kırşehir’deki okulların çoğunun sert zemin çalışmalarını yaparak hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin güzel bir çevreye sahip olmasını sağlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız hemen hemen bitti, hatta bazı okullarda ikinci çalışmalara başladık. Okul ziyaretlerine devam edeceğiz ve bu ziyaretler vesilesiyle de öğretmen ve öğrencilerimizin isteklerini, beklentilerini dinlemeye sürdüreceğiz."
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