Belediye Başkanı Bahçeci'nin okul ziyareti

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin okul ziyaretlerine devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeci, Atatürk İlkokulu ve Kırşehir Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerden taleplerini dinledi. Yeni eğitim ve öğretim yılındaki okul ziyaretlerine devam eden Bahçeci, ziyaretlerinde öğrenci, öğretmen ve idarecilere okullara verilen hizmetlerden bahsetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Bahçeci, eğitim konusunda üstlerine düşen görevi her zaman yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Belediye olarak tüm ekipleriyle okullara hizmet götürmeye çalıştıklarını anlatan Bahçeci, şunları kaydetti:

“Eğitime önem veriyor ve kurumlarımızı ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimizde okul müdürleri ve öğretmenlerle görüşüyoruz. Görüşmelerimizde okulların durumları hakkında bilgi alarak, dilek ve şikayetleri de dinliyoruz. Eğitimin her kademesinde kalitenin yükselmesi için elimizdeki imkanlar ölçüsünde yardımcı olmaya çalışacağız. Eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Kırşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimize idareci ve velilerimize sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum.”