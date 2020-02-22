Belediye Başkanı Bayındır, İzmir'de yaşayan hemşehrileriyle buluştu
KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İzmir'de yaşayan Beyşehirli hemşehrilerini ilçeye yatırım yapmaya davet etti.
Bayındır, yaptığı açıklamada, İzmir'de ikamet eden çok sayıda Beyşehirli hemşehrisinin bulunduğunu hatırlattı.
Bu hemşehrileriyle İzmir'de kurdukları sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sık sık biraraya geldiklerini aktaran Bayındır, "Son ziyaretimizde İzmir'de faaliyet gösteren Kayabaşılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine de gittik. Bu çerçevede, dernek başkanımız Duran İbrim, Kayabaşılı işadamları, dernek üyeleri ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek, ilçemizde yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.
Adil Bayındır, ziyaretinde Beyşehir'deki Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılacak fabrika ve istihdama yönelik birçok proje hakkında hemşehrilerine bilgiler aktardıklarını ve İzmir'de yaşayan Kayabaşılıları ilçeye davet ettiklerini belirtti.
Belediye Başkanı Bayındır, şöyle devam etti:
"İlçemizde yatırım yapmak isteyen iş adamlarımıza belediye olarak kolaylık sağlayarak, onların önünü açacağımızı ifade ettik. Bundan sonra da istihdamı arttıran iş yerlerimize desteklerimizin süreceğini dile getirdik. Bu konuda belediyemize ait arsaların tahsisi ve ruhsat işlerinde işadamlarımıza kolaylıklar sağlayacağımızı anlattık. Beyşehirli vatandaşlarımızın işe ihtiyacı varken bizlerin de eli kolu bağlı oturamayacağımızı kaydettik. Üzerimize bu konuda ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu belirttik."
-
“Yetenek Her Yerde” kariyer fuarları başlıyor
-
Osmanlıspor ara vermedi
-
Başkentte fast food işletmeleri denetlendi
-
MÜSİAD Karaman Şubesi Şubat ayı toplantısı yapıldı
-
Kulu'da ilkokul öğrencilerine doktorluk mesleği anlatıldı
-
Konya'da pompalı tüfekle kuyumcu soygunu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.