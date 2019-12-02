Belediye Başkanı Çiğdem, balıkçılarla buluştu
KONYA (AA) – Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, geçimini Beyşehir Gölü’nden sağlayan balıkçılarla bir araya geldi.
Başkan Çiğdem, Beyşehir Gölü’nün Hüyük ilçesine kıyısı bulunan yerleşim merkezlerinde su ürünleri avcılığı yapan balıkçıların limanlarını ziyaret etti.
Balıkçılarla sohbet ederek, sektörle ilgili sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Çiğdem’in ziyaretinde, Beyşehir Gölü’nün temizlenmesi ve balıkçı barınakları konusu da gündeme geldi.
Başkan Çiğdem, yaptığı açıklamada, balıkçılardan gelen talep üzerine kıyıya konteyner barınak gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Beyşehir Gölü’nün Hüyük ilçesi sınırlarındaki sahilimizde devam eden sahil düzenleme projesi kapsamında 3 tane balıkçı barınağı da yapılacak. Gölümüzün temizlenmesi ve su seviyesinin düşmesi konusunda yaşanan sıkıntılara ilişkin üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Bu konuda tüm ilgililerden konuyla alakalı destek taleplerimiz var. Bu konudaki hassasiyetimiz devam ediyor. İnşallah yakın zamanda müsbet bir netice alacağımıza inanıyorum."
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