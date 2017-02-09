Belediye Başkanı Karahan, esnafla bir araya geldi

KONYA (AA) – Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Belediye Başkanı Karahan, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların talep ve önerileri çerçevesinde hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.



Görev süresinde her zaman halkın içinde olduğunu, esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinlediğini ve çözüme kavuşturmak için çalıştığını aktaran Karahan, şunları kaydetti:



“Zaman buldukça esnafımızı ziyaret etmeye çalışıyorum. Esnafımızın düşüncesi ve istekleri bizim için çok önemli, bugüne kadar hep halkın içinde oldum. Bu sayede vatandaşların ihtiyaç ve önerilerini yerinde dinleyip olabilecek en etkili şekilde hizmet verdik. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve temaslarımıza aynı şekilde hiç ara vermeden devam edip, tempomuzu her geçen gün daha çok arttırarak hizmet çıtamızı en yükseklere ulaştırma gayreti ve kararlılığı içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesile ile el emeği ile geçinen ve evine ekmek götürebilmek için çalışan tüm esnafımıza hayırlı işler dilerim.”



Sanayi esnafı sadece seçim sürecinde değil, her zaman esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyerek çözüm üreten Karahan’a teşekkür etti.

