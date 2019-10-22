Belediye Başkanı Köse, dernek temsilcilerini ağırladı
ANKARA (AA) – Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede kültürel ve sosyal çalışmalar gerçekleştiren derneklerin temsilcilerini makamında ağırladı.
Belediye Başkanı Murat Köse, ziyarette yaptığı konuşmada, derneklerin birlik ve beraberliğin, sevgi ve kardeşliğin yaygınlaşmasında etkin rol oynadığını kaydetti.
Sivil toplum kuruluşlarını her zaman desteklediklerini aktaran Köse, "STK’larla uyumlu bir çalışma içindeyiz. Yapılan tüm faaliyetlerde gerekli katkıyı sağlıyor ve sivil toplum kuruluşlarımızın olumlu çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Derneklerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, ziyaretlerinden dolayı da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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