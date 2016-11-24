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Belediye Başkanı Tutal Ankara ziyaretini değerlendirdi

24 Kasım 2016 Perşembe, 12:45
Belediye Başkanı Tutal Ankara ziyaretini değerlendirdi

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KONYA (AA) – Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Tutal, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara ziyaretinde Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci ve bazı bürokratlarla ilçeye yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Tutal, “Ankara’da değişik kesimler ve bürokratlarla bir araya geldik. Görüşmeler yaptık. Gayet iyi bir seyahat oldu. Bu ziyaretten yeterince faydalandık. Daha iyi şeyler olacağını söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

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