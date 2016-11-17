Belediye Başkanı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre sabahtan saatlerinde polis ekipleri kadar düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, güvenlik müdürlüğündeki işlemlerinin arkasında adliyeye sevk edildi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin arkasından adliyeye sevk edilen Bakırhan, ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma ile ilgili yapılan açıklamada, “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma (TCK 314/2) suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütünün çağrısı ve talimatı doğrultusunda Siirt ilinde meydana gelen ansızın artı yasa dışı toplantı davet yürüyüşlerine katılarak örgüt lehine laf ve eylemde bulunmak, belediye namına kayıtlı araçları silahlı terör örgütü üyelerinin cenazelerine belirlemek suretiyle kullandırmak biçiminde ansızın artı eyleme katılarak üstüne atılı suçu işlediğine yönelik kaslı suç şüphesi oluşturan deliller bulunması sebebiyle Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan gözaltına alınmıştır” denilmişti.

Bakırhan hakkındaki bu iddialar üstüne çıkarıldığı savcılık kadar tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan Bakırhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Mehmet Niyazi Deniz