Belediye Başkanı Yüksel Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti
SİVAS (AA) – Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.
Kur'an kurslarında okuyan öğrencileri ve eğitim veren din görevlilerini ziyaret eden Yüksel, çocuklarla sohbet edip çeşitli ikramlarda bulundu.
Dini eğitimin merkezi olan camilerde bu tür faaliyetlerin artması, toplumun geleceği çocuklar açısından önemli olduğunu aktaran Yüksel, "Bu açığı kapatan camilerimiz ve cami görevlilerimizi desteklemek de bizlerin görevi. Çocuklarımıza ikramda bulunarak onları mutlu etmiş olduk. Allah milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmeyi bizlere nasip etsin." dedi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Başkan Yüksel’e teşekkür etti.
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