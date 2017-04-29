Belediye Başkanından çöken cami inşaatıyla ilgili açıklama

Samsun’un Atakum ilçesinde bir cami inşaatının esas kubbesinde beton dökümü esnasında meydana gelen göçükte yıkıntıilginç altında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 birey yaralandı. Olayla ilgili Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı açıklamalarda bulundu. Başkan İshak Taşçı, “Korkunç bir durum yaşadık. Ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da zarar görmüş” diye konuştu.

Olayın Atakum İlçe Müftülüğüne ast Kevser Camisi inşaatında yaşandığını gösteren Taşçı, “Buranın temeli 2015 yılında atılmıştı. Bugün de kubbenin kalıbı üretilmiş, betonu dökülüyordu. Ama ne yazık ancak inşaatlarda tedbirsizlik affetmiyor. Cami inşaatlarında kubbeler en tehlikeli bölgeler. Direksiz alan olduğu için bunlara daha fazla tartma gösterilmesi gerekiyor. Çağırmak ki inşaatı denetçi arkadaşlar kalıbın son kontrolünü yapmadan beton dökümüne geçmişler. Beton dökümü sırasında beton kalıbına ekstra yükler geliyor. Kalıbın alt takviyeleri tam manasıyla teknik kurallara göre yapılmadığından ötürü kubbenin bir bölümünde başlayan çökme kubbe kalıbını komple aşağıda çökerken, 3 işçimizi de altına alarak ölümlerine sebebiyet verdi. Belediye olarak incelemelerimizi başlattık. Savcılığımız da incelemelerini yaptı. İnşallah böyle olaylarla yeniden karşılaşmayız” şeklinde konuştu.

Kenan Akyüz – Şahin Binici