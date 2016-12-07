Belediye başkanından dolar bozduran işçiye izin

Konya’nın Halkapınar İlçe Belediye Başkanı Fahri Vardar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dövizleri bozdurun” çağrısına uyarak, dolar bozduran belediye işçilerine müsade vereceğini açıkladı.

Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dövizleri bozdurun” çağrısı üstüne belediye işçileriyle bir araya gelerek buluşma düzenledi. Toplantıda “Bozdur dövizini al mükafat iznini” kampanyası başlattıklarını ifade eden Başkan Vardar, 100 dolar ile 500 doları olup da bugünden itibaren bozdurup makbuzunu ibraz edene iki gün müsade, 500 dolar ile 2 bin dolar arasında bozduran işçilere de 5 gün izin vereceğini söyledi. Daha yüksek miktarda dolarını bozduran işçiyi de bir hafta izin ile ödüllendireceğini açıklayan Vardar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından böyle bir kampanya yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

Öte yandan, Başkan Vardar, işçilerle yaptığı toplantının görüntülerini sosyal ağ hesabından paylaştı.