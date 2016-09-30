Belediye Başkanının aracı kaza yaptı: 6 yaralı

– Ankara Çubuk’ta makam otomobili ile traktörün çarpıştığı kazada, Çankırı’nın Şabanözü Belediye Başkanı Karakaya ile 5 kişi yaralandı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında arasında Çankırı Şabanözü Belediye Başkanı Mustafa Karakaya’nın da yer aldığı 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şabanözü Belediyesine ait Bayram Uzgur yönetimindeki 18 AK 560 resmi plakalı makam otomobili, Karadana Kavşağı’nda, Bilal Harman idaresindeki 06 CDZ 80 plakalı traktörle çarpışmasının ardından şarampole devrildi.

Traktörün ortadan ikiye ayrıldığı kazada, makam otomobilindeki Belediye Başkanı Mustafa Karakaya, sürücüler, Satı ve Mücahit Onbaşı ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başkan Karakaya ve diğer yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.