Belediye başkanının makam aracına haciz şoku

Edinilen bilgiye takriben, S.M.Ç. ile Ç.Ç. isimli şahıslar Yenişehir Belediyesi’nin kendi yerlerini “kamulaştırma yapmaksızın 5 dönüm araziye el koyduğu” iddiasıyla 2014 yılında dava açtı. Açılan dava sonucunda duruşma, Yenişehir Belediyesi’nin 2 milyon 224 bin lira ödemesini kararlaştırdı. Davacı avukatı Murat Altındere ve haciz memurları da bugün Yenişehir Belediyesi’ne gelerek haciz işlemini yerine getirmek istedi. Burada belediye çalışanlarının zorluk çıkarması üstüne belediyeye polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine çağrılan polislerin müdahalesiyle Belediye Başkanı İbrahim Genç’in makam arabulucu olduğu belirli 33 HS 080 plakalı otomobile el konularak otoparka götürüldü.

“1 yıldır icra işlemleri başlatıldığı halde belediye borcu ödememe yolunu seçti”

Konuyla ilgili yorumlama yapan müvekkil avukatı Murat Altındere, Yenişehir Belediyesi’nin müvekkillerine borcu olduğunu söyledi. Bu borcun kaynağının daha önce kamulaştırma yapılmaksızın el konulan taşınmaza ait 5 dönümlük alanla ilgili olduğunu gösteren Altındere, “Buranın bedeliyle ilgili biz 2014 yılında dava açmıştık. Bu bedelle ilgili mahkeme kararı lehimize sonuçlandı. Bu mahkeme kararı lehimize sonuçlandıktan sonra biz icra işlemlerini başlattık. Yenişehir Belediyesi yaklaşık 1 yıldır icra işlemleri başlatıldığı halde 2 milyon civarında olan parayı ödememe yolunu seçti. Mahkemenin bir kararı var. Türkiye bir hukuk devleti. Burada neresi olursanız olsun vatandaşın bir alacağı varsa, duruşma bir karar verdiyse bunu resmi olarak bildiri ile ödersiniz, ödemezseniz icra işlemleri yapılır. Bununla ilgili bir icra alacağımız vardı. Bugün bütün bu hukuki uyarılara karşın ödeme yapılmayınca bizde İcra Müdürlüğü’ne başvurduk ve İcra Müdürlüğünden karar alarak icra memurları kanadıyla belediyeye geldik” diye konuştu.

“Makam aracını muhafaza altına aldık. Ödeme yapılmazsa, işlemlerimize devam edeceğiz”

Belediyeye geldiklerinde istemedikleri bir durumla karşılaştıklarını vurgulayan Altındere, “Güvenliğiyle, oradaki görevliler belinde silah varmış gibi dağıtılmış hareketler göstererek avukat olarak şahsıma, meslektaşlarıma, icra memurlarına karşısında bazı hukuk dışı davranışlar oldu. Biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Bu siyasi bir dava değil, bu alacak davası fakat hukuktan, hukuk devletinden sürekli dem vuran bir takım partinin belediyesi böyle bir olayda hukuk devletine, mahkeme kararına karşısında fiili şiddeti kullanım yolunu seçtiler. Bazı basın mensupları arkadaşlara da bir takım hareketler yaptılar. Burada yaşanan olay ayrıntılarıyla bir alacak dosyasıyla ilgili. 2 milyonluk bir borcun ödenmemesinden kaynaklanan bir icra işlemiydi. Bunun yolu belirli. Bugün alınmış bir karar yok. Bir yıl önce çıkmış bir mahkeme emri. Bütün uyarılara rağmen ödeme yapılmayınca bizde yasal yolu seçtik. İcra, operasyon kararına göre icra işlemi yaptık. Belediyenin haciz edilebilir malları var haciz edilemeyen malları var. Haciz edilemeyen mallarını haciz etmek istedik ve bununla ilgili işlem yaptık. Makam aracını muhafaza altına aldık. Bu ödeme yapılmazsa, işlemlerimize devam edeceğiz. Biz belediyeyi mahkeme kararlarına, icra müdürlüklerinin kararlarına uymaya ağırlama ediyoruz. İtirazları ve yapacakları operasyon varsa bunu mahkemeler ve icra müdürlüğü kanalı ile yapsınlar. Maddi saldırılarla insanların hukuki haklarını kullanmasının önüne geçemezler” şeklinde konuştu.

Koray Meşhur