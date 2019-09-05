Belediye başkanları zabıta memurlarıyla bir araya geldi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'in Kaman ve Mucur ilçelerinde Zabıta Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediyelerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, ilçede bir restoranda zabıtalar ile bir araya geldi.

Burada konuşan Çolak, zabıta memurlarının ölçüm ve tartım, güvenlik, asayiş ve denetimlerle önemli görevler üstlendiğini kaydetti.

Belediyelerin gören gözü ve işiten kulağı olan zabıta görevlilerinin diğer taraftan da vatandaşlarla belediye arasında köprü olduğunu vurgulayan Çolak, "Her zaman vatandaşlarının yanında ve hizmetinde hareket eden zabıtalar, güven ve huzuru sağlamaktadır. İlçede görev alan tüm zabıtalarımızın Zabıta Haftasını kutluyorum, çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz ise belediye toplantı salonunda zabıtalarla buluşarak, talep ve sorunları dinledi.

İlçede zabıta görevlilerin vatandaşların sorunlarını çözerek, belediyenin önemli görevlerinden birini yerine getirdiğini aktaran Yılmaz, "Zabıta ekiplerimiz, gece gündüz demeden günün 24 saati ilçemiz için çalışıyor. Zabıtalarımız ilçe halkının huzurunu sağlarken verilen görevleri de fedakarca yerine getirmektedir. Yerel yönetimlerin en köklü teşkilatı olmaları da işlerindeki başarılarını göstermektedir. Mesai gözetmeksizin çalışan tüm zabıta personelimize bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum." sözlerini kullandı.