Belediye çalışanları futbol turnuvasında buluştu

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi tarafından belediye personelinin kaynaşması amacıyla düzenlenen birimler arası futbol turnuvası başladı.

Kent merkezinde özel bir halı sahada düzenlenen futbol turnuvası öncesi konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, turnuvada 15 takımın mücadele edeceğini söyledi.

Maçların centilmenlik ve kardeşlik içerisinde geçmesini dileyen Bahçeci, “Takımları görünce ne kadar genç bir ekibimizin olduğunu da anlamış olduk. Kırşehir Belediyesi olarak biz bir takımız aslında. Böyle her birimimizin de ayrı bir takım oluşturması bence son derece önemli. Bu turnuvanın birimlerimiz arasındaki uyumu, iletişimi ve yardımlaşmayı artıracağına inanıyorum. Allah, kazasız, belasız ,sakatlık vermeden güzel bir turnuva geçirmeyi nasip etsin.” dedi.

Bahçeci’nin konuşmasının ardından turnuva maçlarına başlandı.