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Belediye çalışanlarına sağlık taraması

07 Ekim 2016 Cuma, 11:23
Belediye çalışanlarına sağlık taraması

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KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesi makine parkı amirliği bünyesinde çalışanlar sağlık taramasından geçirildi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çalışan personellerinin sağlıklarının önemli olduğunu periyodik olarak sağlık taramasından geçirildiklerini kaydetti.

35 personelin sağlık taramasından geçtiğini belirten Tutal, “Seydişehir Belediyesi olarak bünyemizde çalışan kadrolu ve şirket elemanı çalışan işçilerimiz mevcut. İş güvenliği noktasında zaman zaman kurslar açarak, bilgilendirme çalışması yapılmakta. Yapılan sağlık taramaları sonucunda çalışanların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda belediyemize hizmet üreten işçilerimizin olmasını istiyoruz.” dedi.

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