Belediye Çocuk Meclisi üyelerinden Yavaş'a ziyaret
ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediye Çocuk Meclisi üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, görüşmede kent gündemine ilişkin önerilerde bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavaş, Çocuk Meclisi'nin aldığı tavsiye kararları ve önergelerini Belediye Meclisi'ne gelerek okuyabileceğini belirtti.
Yavaş, "Her ayın ikinci pazartesi günü Belediye Meclisi toplanıyor. Üstelik canlı yayınlanıyor. Gelin burada önergelerinizi okuyun." ifadelerini kullandı.
– "En büyük hayalim sokakta oynamaktı"
Yerel yönetimlerin çocukların beklentilerini karşılayacak projeleri dikkate alması gerektiğini vurgulayan Yavaş, çocukların evlerinin yakınındaki parklarda spor yapabilecekleri alanları çoğaltacaklarını söyledi.
Bir üyenin "Çocukların en önemli sorunu nedir?” diye sorması üzerine Yavaş, "Çocukların en önemli sorunu sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak ve iyi bir eğitime erişimdir. Bu yıl bin 600 öğrencinin servis ücretini karşılıyoruz. 5-6 bin öğrencinin de ücretsiz toplu taşımasını sağlıyoruz. Yardım alan ailelerin çocuklarının iyi eğitim alması için bu yardımları yapıyoruz." yanıtını verdi.
Yavaş'a, başka bir üyenin "Çocukken hayalinin ne olduğu?" yönünde soru sorması üzerine, "Çocukken gazete büfemizde çalıştım. O zaman en büyük hayalim sokakta oynamaktı" cevabını verdi.
– "Emekleriniz için teşekkür ediyoruz"
Çocukların da kent yönetiminde söz hakkı olduğuna dikkati çeken Çocuk Meclisi Başkanı Ceren Hızlı, çalışmaları hakkında Yavaş'a bilgi verdi.
Hızlı, "Göreve geldiğinizden bu yana bisiklet yolları, Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları, otobüste öncelikli uygulama, sokak hayvanlarının korunmasına ilişkin çalışmalarınız, öğrenci evlerinde su indirimi, daha yeşil ve daha güzel bir Ankara için yaptığınız çalışmaları takip ediyoruz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Çocuk Meclisi üyeleri, 17 Kasım'da gerçekleşecek 25'inci dönem mazbata törenine Yavaş'ı da davet etti.
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