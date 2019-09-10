Belediye çöp konteynerlerini yeniledi

KONYA (AA) – Yalıhüyük belediyesine 45 adet yeni çöp konteyneri geldi.

Yalıhüyük Belediyesinin talebi sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan 40 bin lira karşılığı tahriş olmuş ve eskimiş konteynerlerin yerine 45 adet yeni konteyner alınarak hizmete sunuldu.

Konu hakkında bilgi veren Başkan Koçer, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda 40 lira destek aldık. Bu para ile de 45 adet çöp konteyneri aldık. Amacımız daha temiz bir Yalıhüyük için çalışmak." diye konuştu.