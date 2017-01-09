Belediye ekiplerinin karla mücadelesi devam ediyor

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekiplerinin cadde ve kaldırımlardaki kar temizleme çalışması devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Başkanlığı öncülüğünde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaya ve araç trafiğinin rahatlıkla işlemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Belediye ekiplerince iş makinelerile kentin ana arterlerinde kar temizliği ile yaşanabilecek buzlanmanın önüne geçmek amacıyla tuzlama çalışması yapılıyor.