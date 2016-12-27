Belediye ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek götürüyor

KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesi kar yağışı ve soğukların başlamasıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek götürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal yaptığı açıklamada her gün öğle ve akşam, 320 ailenin evine yemek götürdüklerini söyledi.

Bu hizmete ihtiyaçları olanların dualarını aldıklarını ifade eden Tutal şunları kaydetti:

“Bu hizmet soğuk günlerde daha da önemli bir hal alıyor. Ayrıca önceki dönemde kapatılmış olan halk ekmek fırınını tekrar hizmete açtık. Sıcak yemek dağıtımı yapılan ailelere ekmekte veriyoruz. Günlük bin civarında ekmek dağıtılıyor. Bazı ihtiyaçlı vatandaşlarımız ekmeklerini fırından da alabiliyor.”