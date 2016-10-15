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Belediye kurslarını tamamlayanlara sertifika verildi

15 Ekim 2016 Cumartesi, 11:30
Belediye kurslarını tamamlayanlara sertifika verildi

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesinin Eskişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği kursları tamamlayan 34 kişiye Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Beldeevi Meslek Edindirme Kurs Merkezinde düzenlenen 536 saatlik ”Hasta ve Yaşlı Refakatçi” ile ”Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Kursu”na 34 kursiyer katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, eğitimlerini tamamlayan 34 kişiye sertifikalarını verdi.

Başkan Ataç, alınan belgeler sayesinde kursiyerlerin daha çabuk iş bulma imkanı bulabileceklerini söyledi.

eskişehir Halk Eğitim MEB Tepebaşı

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