“Belediye Mahallemizde Projesi” hayata geçirildi
KAYSERİ (AA) – Talas Belediyesi tarafından "Belediye Mahallemizde" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Çömlekçi Mahallesinde ihtiyaçlar doğrultusunda onarım, bakım, ulaşım ve sosyal alanların dizaynı ile ilgili 3 gün boyunca çeşitli çalışmalar yapılacak.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çömlekçi Mahallesindeki etkinlikte yaptığı konuşmada, kamyon, kepçe, greyder, traktör gibi yaklaşık 30 iş makinesi ve 150 işçiyle "Belediye Mahallemizde Projesi" kapsamında çalışmalara başlandığını söyledi.
Başkan Yalçın, hizmet etmek amacıyla bir arada olduklarını vurgulayarak, "Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu mahallemize daha önce de geldik. Eksikleri tespit ettik. Buradaki huzuru, muhabbeti görünce aklımızdan çıkmadı. Hizmeti burada başlatmak istedik." ifadelerini kullandı.
Çalışmaların 3 gün süreceğini belirten Yalçın, proje kapsamında yapılan hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik AŞ, KASKİ,
Ulaşım AŞ görevlilerinin de katıldı programda çalışmalar bir evin boyanması ile başladı.
Programa AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve davetliler katıldı.
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“Belediye Mahallemizde Projesi” hayata geçirildi
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