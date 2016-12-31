Belediye mahsur kalan sürücülere kumanya dağıttı

KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesi tarafından yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Konya Antalya karayolunda mahsur kalan sürücülere kumanya dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, karayolunun açılması için bir yandan çalışmalar sürdürülürken bir yandan da karda mahsur kalan vatandaşların yardımına koştuklarını söyledi.

Saatlerce soğukta aç kalan sürücülere helva, ekmek, kek, su, poğaça ve meyve suyundan oluşan kumanya dağıtıldığını belirten Tutal şunları kaydetti:

“Karayolunun kapandığı bilgisini aldık. Buzlama ve kar temizlenme çalışmaları nedeniyle uzun süre sürücülerin bu bölgede kalabilecekleri göz önüne alınarak zabıta ekiplerimizle bölgeye acilen kumanya gönderdik. Yaklaşık 500 sürücüye kumanya desteğinde bulunduk. Sürücülerin ihtiyaçlarını giderme adına mağduriyet devam ettiği sürede de çalışmalarımız ve kumanya dağıtımımız sürecek.”