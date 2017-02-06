Belediye personeli futbol turnuvasıyla kaynaştı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi çalışanları, birimler arasında düzenlenen futbol turnuvasıyla birbirleriyle kaynaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye birimleri arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla 15 takımın katılımıyla düzenlenen futbol turnuvası ödül töreniyle sona erdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, turnuvanın asıl amacının birlik ve beraberliği artırarak kaynaşmayı sağlamak olduğunu ifade etti.

Turnuva birincisi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile ikinci olan İtfaiye Müdürlüğü ve üçüncü olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü takımlarını tebrik eden Bahçeci, bu şekilde turnuvaları düzenli olarak devam ettirmek istediklerini söyledi.

Bahçeci, turnuvanın “gol kralı” olan İtfaiye Müdürlüğünden Haydar Yayla, “en az gol yiyen kaleci” Hayrettin Özügürler ve “en centilmen takım” seçilen Bilgi İşlem Müdürlüğü ile “en centilmen oyuncu” Ercan Öztürk’ü de ayrıca kutladı.

Bahçeci, konuşmasının ardından birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlar ile hakem ve komite üyelerine katkılarından dolayı plaket verdi.