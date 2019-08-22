Belediye personeline hayvan sağlığı ve koruma eğitimi

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitim kapsamında Sincan Hayvanat Bahçesi personeline hayvan sağlığı ve koruma eğitimi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, Sincan Hayvanat Bahçesi personeline bu kapsamda hayvan davranışları, halkla ilişkiler, hayvan sağlığı ve koruma, hayvan besleme ilkeleri ve teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda hizmet içi eğitim verdi.

Sincan Hayvanat Bahçesinde görevli 33 personele teorik ve uygulamalı verilen eğitimde, can ve mal güvenliği konusunda bilinçlendirme hedeflendi. Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim programı ile ayrıca personelin bilgi ve becerisini artırarak, mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hayvanların ihtiyaçlarından bakımına, sağlık sorunlarından hayvan besleme ilkeleri ve tekniklerine, hayvan davranışlarından iş sağlığı ve güvenliğine kadar birçok konuda detaylı eğitime tabi tutulan personel hayvan haklarını önceleyen davranış biçimlerini de pekiştiriyor.