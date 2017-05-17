Belediye ve Halk Sağlığı arasında protokol

SİVAS (AA) – Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ile Sivas Belediyesi arasında, fiziksel kalitenin arttırılması işbirliği ve bisiklet yolu yapımını destekleme protokolü çerçevesinde 960 bisikletin dağıtım protokolü imzalandı.

Belediye Başkanlığında düzenlenen protokol imza törenine konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir kampanyası olduğunu belirtti.

Sivas genelinde Paşabahçe yolu, İsmet Yılmaz Bulvarı, Erhan Üstündağ Caddesi gibi birçok caddeye bisiklet yolu yaptıklarını aktaran Aydın, “Bisiklet müracaatımızı bakanlığımıza ilettik. Projemiz kabul gördü. 960 bisiklet Sivas’a geldi devamı yol yapıldıkça gelecek.” dedi.

Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam da obezite ve buna neden olan hareketsiz yaşamın çağın sorunu olduğunu söyledi.

Bu konulara dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak için bakanlık adına çeşitli programların düzenlendiğini aktaran Sağlam, “Bu kapsamda bakanlığımızın ön gördüğü protokol kapsamında bisikletlerle birlikte hayatımıza hareket katalım ve bu sayede obeziteden uzak duralım istiyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aydın ve Sağlam protokolü imzaladı.