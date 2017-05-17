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Belediyeden dualı, beddualı tabela

Midyat Belediyesi, Acırlı Mahallesi karşısında bulunan mesire alanı ve Şeyh Eles Türbesi’nin bulunduğu alana, üzerinde dua ve beddua içerikli yazıların olduğu tabela koydu.

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:57

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Midyat Belediyesi, Acırlı Mahallesi karşısında bulunan mesire alanı ve Şeyh Eles Türbesi’nin bulunduğu alana, üzerinde dua ve beddua içerikli yazıların olduğu tabela koydu. “Bu alana çöp dökenlerin Allah belasını versin” ve “Çevremizi pak tutanı Allah muvaffak etsin” yazılmış tabelalar, mesire alanının değişik yerlerine yerleştirildi. Bazı vatandaşlar tabelalara olumsuz tepki gösterirken, bazıları ise uyarıları yerinde buldu.

Mehmet Salih Belirgin

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