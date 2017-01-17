Belediyeden polis adaylarına çay ikramı

SİVAS (AA) – Sivas Belediyesi tarafından Polis Meslek Yüksekokulunda (PMYO) gerçekleştirilen mülakatlara katılmak üzere kente gelen polis adaylarına, PMYO önünde çay ikramında bulunulduğu bildirildi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, polis özel hareket sınavlarının yaklaşık 1 aydır PMYO’da sürdüğü anımsatılarak, Belediye tarafından tahsis edilen 40 kişilik taziye aracının, PMYO önüne konuşlandırıldığı belirtildi.

Polis adayları ve yakınlarının araç sayesinde hem soğuk havadan korunduğu hem de çay ikramında bulunulduğu belirtilen açıklamada, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Özaydın ve Abdurrahim Ceyhan’ın da zaman zaman şehir dışından gelen vatandaşları ziyaret ederek herhangi bir eksikliklerinin olup olmadığını sorduğu ifade edildi.

PMYO’nun yerleşim merkezinden uzak olduğu için aracı buraya gönderdiklerini aktaran Ceyhan, “İyi bir hizmet olduğunu umut ediyoruz. Sınava girenlere başarılar diliyoruz, dışarıdan gelen vatandaşlarımıza da hoş geldiniz diyoruz.” ifadesini kullandı.

Özaydın ise gerek Sivas’tan, gerekse şehir dışından gelen vatandaşlara misafirperverliklerini göstermek adına böyle bir uygulama yaptıklarını belirterek, “İnanıyorum ki vatandaşlarımız da memnun kalmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Polis adayları ve aileleri de sundukları bu hizmetten dolayı Sivas Belediyesine teşekkür etti.