Belediyeden vatandaşa adres beyanı kolaylığı

SİVAS (AA) – Sivas Belediyesi, yeni kimlik kartı çıkartmak için Nüfus Müdürlüğüne giden vatandaşların adres beyanı vermelerinde yardımcı olmak üzere müdürlükte personel görevlendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sami Aydın, Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kurumun çalışmaları hakkında Merkez ilçe Nüfus Müdürü Hasan Tibetlioğlu’ndan bilgi alan Aydın, yeni kimlik kartı başvurusu yapan vatandaşların, Nüfus Müdürlüğüne belediyeden aldıkları adres beyanını vermelerinin zorunluğu olduğunu anımsattı.

Vatandaşların, bu hizmet için belediyeye başvurması gerektiğini aktaran Aydın, bu nedenle Sivas Belediyesinin, bir memurunu Nüfus Müdürlüğünde görevlendirdiğini, adresini kent bilgi sistemi üzerinden kolayca öğrenen vatandaşların, uygulamadan çok memnun kaldığını ifade etti.

Oluşan yoğunlukla beraber hizmette aksama olmaması için böyle bir uygulamaya gittiklerini belirten Aydın, “Vatandaşlarımızın istediği belgeler, kimlik bilgileri girilerek kent bilgi sistemi üzerinden veriliyor. Bu uygulamaya yoğun bir ilgi var ve birkaç yıl daha devam edecek. Önemli olan vatandaşımızın işini kolaylaştırmak, bizim amacımız da bu. Nüfus Müdürlüğü ile her zaman koordineli olarak çalışıyoruz.” diye konuştu.

Tibetlioğlu da adres beyanı için belediye tarafından kurumlarında bir masa kurulduğunu aktararak, “Vatandaşlarımızın birçoğu adreslerini doğru olarak bilmemekte. Belediyemiz tarafından oluşturulan masada vatandaşlarımıza evlerinin resimlerine kadar gösterilerek adresleri öğreniliyor. Eğer su aboneliği gerekiyorsa, görevli memurumuz onun da çıktısını alıp nüfus görevlilerine veriyor. Vatandaşlar, belediye ile Nüfus Müdürlüğü arasında mekik dokumaktan da kurtuluyor. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, böyle bir hizmet Türkiye’de başka yerde yok.” İfadesini kullandı.

Aydın, kurumda bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.