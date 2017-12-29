Belediyeler fare alarmına geçti

Bayrampaşa Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçedeki fırın ve pastaneleri tek tek denetledi.

Geçtiğimiz akşam Ümraniye’de bir pastanenin vitrininde farenin cirit attığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan olayın ardından Bayrampaşa Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçede bulunan pastane, fırın gibi yiyecek ürünleri satan ve imal eden dükkanları denetime çıktı. Gerekli belgeleri inceleyen ekipler, vitrinlerdeki ürünleri kontrol etti.

Denetimleri gören vatandaşlar ise durumla ilgili memnuniyetlerini dile getirdi. Denetlemelerden memnun kaldığını ifade eden bir esnaf, “Her zaman denetimlerin yapılmasından taraftayız. Denetimler sıklaştırılsın, yapılsın. Hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Disiplinin de olması gerekiyor. Disiplini de sağlarsak bir sorun olmayacağını görüyoruz. Hijyen kurallarına uyulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bayrampaşa’nın fırınları genelde iyidir. Hepsi rakibim. Diğer uzak semtler var. Ahırlarda ekmek üretiliyor, getirilip satılıyor” dedi.

Caner Sönmez