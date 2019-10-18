Belediyelerden “Barış Pınarı Harekatı”na destek
NİĞDE (AA) – Niğde'de AK Partili 18 belediye başkanı "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.
AK Parti İl Başkanlığında bir araya gelen Niğde ile ilçe ve belde belediye başkanları ortak basın açıklaması yaptı.
Açıklamayı okuyan AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, operasyonun amacının bölgeyi teröristlerden temizleyerek yurtlarından edilen Suriyelileri ülkelerine geri göndermek olduğu söyledi.
ABD'nin anlaşma yoluna giderek YPG'nin çekilme sözü verdiğini anımsatan Peşin, "Türkiye, ABD başta olmak üzere batıya karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Türkiye istediği her şeyi aldı. O yüzden kazanan tarafın Türkiye olduğu çok net ortada. YPG/PKK sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilecek. Ayrıca YPG'nin silahları toplanacak ve bölgede kurulacak güvenli bölge öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak." ifadelerini kullandı.
Peşin, sahada büyük bir kahramanlık yazan Mehmetçiğin, diplomatik yollarla bu başarıya imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diplomatların Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu dünyaya ispatladığına dikkati çekti.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son noktada herhangi bir ateşkes ilan edilmediğini vurgulayarak, "Karşımızda ateşkes ilan edilecek bir devlet yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde askerimizin kahramanca operasyonları sonucunda da hem sahada hem de masada büyük kazanımlar elde edilmiştir. Bu 5 günlük süre içerisinde taahhütler yerine geldiği takdirde elbette gereğini Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız ve Milli Savunma Bakanımız açıklayacaktır." diye konuştu.
AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesini hatırlatarak, "5 günlük süre verdik. Bu 5 günlük sürede YPG'li, PKK'lı teröristler oradan çekilecekler. Yaklaşık 32 kilometrelik derinlikte güvenli bölgeyi oluşturacağız. Daha ileriki dönemlerde burada bir yaşam alanı oluşturarak, ülkemizde yaşayan yaklaşık 2 milyon Suriyeliyi oraya geri göndereceğiz." şeklinde konuştu.
Öte yandan, olağanüstü toplanan Niğde Belediye Meclisi'nde de "Barış Pınarı Harekatı"na destek bildirisi, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.
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