Bellona AGÜ, sezona kupa hedefiyle başlıyor

KAYSERİ (AA) – MUSTAFA ÖNAL – Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bellona AGÜ’nün başantrenörü Ayhan Avcı, yeni sezonda lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası’ndan en az birini kazanarak, Kayseri’ye şampiyonluk kupası getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bellona AGÜ olarak 2012 ve 2013’te FIBA Avrupa Kupası’nda iki kez üst üste final oynadıklarını, ligde de finale yükseldiklerini ve Türkiye Kupası’nda üst turlara kadar yükselerek önemli başarılar elde ettiklerini anımsattı.

Tüm takımlara hayırlı sezonlar dileyen Avcı, “Takımlar kadrolarını güçlendirdiler, kaliteli bir sezon bizi bekliyor. Bu zorluğun bilincindeyiz ancak takımımıza güvenimiz tam.” dedi.

Ayhan Avcı, takım kadrosunu nisan ayında kurmaya başladıklarını, bunun avantajıyla sezona başlayacaklarını belirtti.

Başarılarını artık kupayla taçlandırmayı istediklerini anlatan Avcı, şöyle devam etti:

“Bellona AGÜ olarak bu sezonki hedefimiz Kayseri’ye kupa getirmek. Bunu başaracak kalite ve güce sahibiz. Bellona ile yapılan sponsorluğun ardından işlerimizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Geçmiş yıllarda finaller oynadık ama artık kupa istiyoruz. Minimum bir kupa kazanmak için bu kadroyu kurduk. Çok inanarak ve güvenerek kurduğumuz bir kadro ile sezona başlıyoruz. Şu an tam olarak hazır değiliz. Bazı oyuncularımız maçlar dolayısıyla ABD’de bulunuyor. Bu yüzden ilk haftalar sıkıntılı geçebilir. Üçüncü haftadan sonra bugüne kadar gördükleri en iyi Bellona AGÜ takımını sahada görecekler. Çok istekli, inançlı ve kaliteli bir kadroya sahibiz.”

– “Milli takımlara oyuncu yetiştirme amacı da taşıyoruz”

Avcı, kadrolarına genç sporcular katarak geleceğe yatırım yaptıklarını, çok sayıda oyuncularının milli takım forması giydiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Sadece başarı için değil, milli takımlara oyuncu yetiştirme amacı da taşıyoruz. Kulüp olarak bu konuda iyi bir misyona sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu sezon da A Milli Takım’a oyuncu kazandıracağımıza inanıyorum. Eğer takımda eksik olursa ocak ayında takviye yapmayı düşünüyoruz. Ama koyduğumuz hedef için kadromuzu yeterli görüyorum.”

– Taraftara çağrı

Deneyimli başantrenör Avcı, taraftarlardan destek isteyerek, tüm maçlarda Kadir Has Spor Salonu’nu doldurmalarını istedi.

Onların destekleriyle hedeflerine daha kolay ulaşabileceklerini vurgulayan Avcı, “Taraftarımızın rakipleri artık kendileri. Türkiye’de taraftarımızın rakibi görünmüyor. Bu sezon kendi kendilerinin rekorlarını kırmalarını bekliyoruz. Büyük, güzel bir salonumuz var. Önceki sezonlardan daha üst sayıya ulaşmayı arzu ediyoruz. Zaten takımın durumunu görünce destekleri artacaktır. Ben güzel bir sezon bekliyorum.” diye konuştu.

Ligin ilk haftasında Bellona AGÜ, yarın saat 15.00’te, Canik Belediye Hasan Doğan Spor Salonu’nda Canik Belediyespor’a konuk olacak.