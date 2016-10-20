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Bellona, AGÜ'ye isim sponsoru oldu

20 Ekim 2016 Perşembe, 15:00
Bellona, AGÜ'ye isim sponsoru oldu

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KAYSERİ (AA) – Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde yeni sezonda Bellona AGÜ ismiyle mücadele edecek.

Kayseri’de bir alışveriş merkezinde düzenlenen isim sponsorluğu anlaşması imza törenine, Boydak Holding Pazarlama ve Reklam Koordinatörü Bilal Uyanık, Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Ömer Yağmur, takımın teknik heyet ve sporcuları katıldı.

Uyanık, burada yaptığı açıklamada, AGÜ’ye sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Takımın, Kayseri’nin sosyal yaşamına ve Türkiye’de kadınların spora teşvik edilmesinde önemli misyon üstlendiğini aktaran Uyanık, kulübün daha büyük başarılara ulaşmasını temenni etti.

Başkan Yağmur da iyi ve kaliteli bir takıma sahip olduklarını, sponsorlukla daha da güçlendiklerini dile getirerek, anlaşmanın imzalanmasında katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Anlaşmanın 2 yıllık olduğunu belirten Yağmur, Bellona’nın desteğiyle bu yıl lig ve Avrupa şampiyonluklarına ulaşacaklarına inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı, teknik heyet ve oyuncular fotoğraf çektirdi.

Abdullah Gül Üniversitesi basketbol Bellona AGÜ

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