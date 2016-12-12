BEM-BİR-SEN Kudüste şehitler için gıyabi cenaze namaz kıldı

Başkanlar Kurulu’nun arkasında Kudüs’e geçen heyet, Mescid-i Aksa’da öğle namazının ardındaki ilk önce İstanbul’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 30’u polis 38 şehit ile Halep, Suriye ve Filistin’deşehit edilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazı sonrası bir izah etme yapan BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay, İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen alçak terör saldırısına sert tepki gösterdi.

Türkiye’nin birliğini, dirliğini kimsenin bozamayacağının altını çizen Turbay, PKK terör örgütünün ve onun uzantılarının son çırpınışları olduğunu söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: “Şehid olan polislerimize Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve metanet diliyoruz.Hain bir darbe girişimini bertaraf eden Türk Milleti bu tür saldırılara asla ayakkabı bırakmaz. Bu milletin şanlı tarihinde tümü birer kahraman olarak yerlerini almıştır. Yapılan bu alçak saldırılar sadece polislerimize yönelik yok, tüm milletimize yapılmış bir saldırıdır. Sabrımızı test eden PKK terör örgütünün de sonu mutlaka gelecektir. Her Tarafta ülke gündeminin birincil sırasına oturan terör karşısında, ülke olarak topyekûn tepki vererek, birlik ve beraberliğimizin daha da perçinleştiğini teröre takviye verenlere görüntü vakti gelmiştir.”

Halep, Suriye ve Filistin’deMüslümanlara yapılan acımasızlık ve katliamlara karşı, Milletlerarası kuruluşların ses çıkartmadığına aksan yapan Turbay, “ABD’de, İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da tekbir bomba patladığında dünyayı ayağa kaldıranlar konu Müslümanlar olduğunda neden susuyorlar? Abluka ve yoğun saldırı altında olan ve hiçbir insani takviye malzemesinin girmesine izin verilmeyen Halep’te bütün anlamıyla insanlık namına Türkmenler katlediliyor, bir dram yaşıyor” şeklinde konuştu. BEM-BİR-SEN Heyeti daha sonra akşam namazının peşinde Mevlid Kandili münasebetiyle şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyarak, dua ettiler.