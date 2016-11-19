Berat Albayrak: Önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımız

Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanı Patent Albayrak Şirvan ilçesi Maden köyünde meydana gelen maden faciasının yaşandığı bölgede inceleme yaptıktan sonra Siirt Valiliği’nde tanımlama yaptı. Vatandaşlar ve şirket yetkilileri ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirten Bakan Albayrak, herkesin müsterih olması gerektiğini, devletin bütün imkanlarını seferber ederek toprak aşağı kalan vatandaşların çıkarılacağını kaydetti.

Albayrak, “Arkadaşlarımız 7/24 çalışıyorlar, cümbür cemaat müsterih olsun. sonuna kadar mesai gözetmeksizin bunları toprağın altından çıkaracağız. Halkımız müsterih olsun bunları dışında tutmak için tüm imkanları seferber ediyoruz. Ailelerle bir arada olduk acılarını paylaştık, kendileriyle hoş görüşme gerçekleştirdik. Dayanıklılık gerektiren bir iş, hepimizin metanetli olması gereken bir konu. Olgun karşılamaları nedeniyle tüm Maden köylülerine teşekkür ediyorum. Devletimizin bütün imkanlarını seferber ettiğimizi kendilerine söyledik. Son iki haftadır bölgede yoğun bir yağış ve olaydan bir gün önce yeniden yoğun bir yağış olması bu noktada, doğal felaket noktasında tetikleyen bir işlem mi, değil mi onu çözümleme ve soruşturma ile ortaya çıkaracağız. Önceliğimiz vatandaşlarımızın bir an evvel toprağın altından çıkarılmasıdır, sonrasında bu olayın başlıca sebebini peşine düşüp takip edip araştırıp ortaya çıkaracağız. Milletimizin başı sağ olsun, vefat edenlere Allah’tan rahmet karamsar ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum” dedi.