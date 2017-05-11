YOZGAT (AA) – Yozgat’ta, Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kentteki birçok camideki programlarda, Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Çapanoğlu Büyük Cami’de yatsı namazı öncesi vaaz veren İl Müftüsü Salih Sezik, Berat Kandili’nin borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan berat etme, kurtulma, günahlardan arınma anlamına geldiğini belirterek, vatandaşlardan bu geceyi çok iyi değerlendirmelerini ve dua etmelerini istedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, yatsı namazı sonrası camiden çıkan vatandaşlara süt ikramında bulundu.

Namaz sonrası camiden çıkan vatandaşlardan Turgut Duman, Berat Kandili’ni idrak ettiklerini, İslam alemi ve bütün insanlık için dua okuduklarını söyledi.

Furkan Yıldız da bütün İslam alemi ve Türk milleti için dua ettiklerini belirtti.