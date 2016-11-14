Berberin ilginç jilet koleksiyonu

Seyhan ilçesinde 9 yaşındayken çırak olarak başladığı berberlik mesleğini sürdüren Ali Algan (55) garip bir koleksiyon yapıyor. Algan, meslek yerinde sakal tıraşında müşteriler için kullandığı jiletleri 6 yıldır atmayarak plastik kutularda biriktiriyor.

6 sene öncesine dek jiletleri çöpe attığını gösteren Algan, “Belediye temizleme işlerinde çalışan arkadaşlarımız yanıma gelip benden bir ricada bulundular. ‘Bu jiletleri çöpe atmasanız olur mu’ diye sordular ben de ‘neden’ dediğimde, ‘çünkü biz akşamları çöpleri toplarken ellerimiz kesiliyor’ dediler. Ben de arkadaşların ellerini görünce basmakalıp üzüldüm ve o günden beri bir karar aldım jiletleri bir kutu içerisinde muhafaza edip bir kenara koyuyorum. 6 yıldır da jiletleri çöpe atmıyorum” dedi.

Bu uygulamanın Türkiye genelinde yayılmasını isteyen Ali Algan, “Cümbür Cemaat sağduyu olsun. Jilet veya diğer bir kesici cihaz olabilir onları biz koruma altına alalım. derhal hala toplamaya devam ediyorum çöpe atmıyorum ve gerekli olan yerlere ulaşıp kendilerine iade edeceğim. Yalnızca ırk için yapmıyorum ben kedi ve köpekler çöpleri karıştırıp yiyecek ararken yaralanabiliyorlar birkaç kez tanık oldum ve fazla üzüldüm” diye konuştu.

Ali Algan’a sakal tıraşı olan ve Almanya’da yaşamış müşterisi, dizi oyuncusu Yunus Cumartpay ise temizleme işçilerinin ve hayvanların yaralanmaması için fazla hoş bir hafıza olduğunu belirterek, “Diğer berberler de böylece yapsa hoş olur, kimsenin yaralanmaması için bunları toplayıp ayrı bir yere atsalar daha iyi olur. Böyle bir şeyi hiç duymadım daha önce ama bu uygulamayı fazla beğendim” dedi.

Fatih Keçe