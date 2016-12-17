Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Kiraza CHPden suç duyurusu

CHP Bergama İlçe Başkanlığı, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve İzmir İl yöneticileri ile birlikte Müdür Kiraz hakkında, Bergama Adliye Sarayına gelerek suç duyurusunda bulundu. sonradan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto eğlence yapılarak basın açıklaması yapıldı.

Kabahat duyurusu ve basın açıklamasına Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, CHP Bergama İlçe Başkanı Ayşe Demirci Şimşek, CHP İzmir İl Sekreteri Avukat Birgül Değirmenci, 2.Bölge Örgütten Sorumluluk Sahibi Başkan Yardımcısı Okan Karlıdağ, Sosyal Politikalardan Sorumluluk Sahibi Başkan Yardımcısı Serpil Yıldırım, Bergama Belediyesi CHP’li Meclis Üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU, BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

ILK OLARAK Bergama Adliye Sarayına gidilerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. sonradan ise Bergama İlçe Ulusal Eğitim Müdürlüğüne gelindi. Burada 11 Aralık günü kendi hesabından paylaştığı yazıda CHP için, “Cumhursuz Halt Parçası” cümlelerini sarf eden İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Nuri Kiraz’ı kınayan basın açıklaması CHP İlçe Başkanı Ayşe Demirci Şimşek tarafından okundu.

ANINDA GÖREVİNE SON VERİLMELİDİR

Yapılan açıklamada 657 sayılı kanunun 7’inci maddesinin hatırlatılarak; “Kendisine böyle manâlı bir kurumu basamak olarak kullanıp bir yerlere gelme telaşı yaşamış bu müdür, siyasi görüşlerini alenen yetki alanı geniş sosyal ağ hesabını kullanarak ortaya koymuş ve tarafsızlığını kaybetmiştir. Bu da devlet memurluğu vasfını ortadan kaldırmıştır. Hakkında Milli Eğitim Bakanlığınca dava sonuçlanıncaya dek aninda zorunlu adımlar atılarak görevinden el çektirilerek bir daha göreve gelmemek üzere görevine son verilmelidir. Ana Muhalefet Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bugüne taşıdığı tarihsel sorumlulukları doğrultusunda şimdiye dek olduğu bundan sonra da kalkınmış, demokratikleşmiş, laik bir Türkiye için, karanlığa, faşizme, darbelere, savaşlara, sömürgeci çıkarlara karşı ülkemizde, bölgede ve dünyada barışı savunmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

SOSYAL HESABINDA KİN VE DEHŞET SÖYLEMLERİ VAR

CHP Genel Başkanlığına vekâleten Bergama’da fakat suç duyurusuna katılan CHP İzmir İl Sekreteri Avukat Birgül Değirmenci yaptığı açıklamada; “Bu kişi hakkında, devlet memurluğunu kötüye kullandığı için suç duyurusunda bulunduk. Keza paylaşımını yaptığı hesaba baktığımızda, kin ve nefret edilen şey duygularını ortaya koyan beyanları dikkat çekmektedir. Bunun içinde keza kabahat duyurusunda bulunduk. Hiç kimse bu toplum içerisinde ve halk aralarında kin ve nefrete niçin olabilecek söylemlerde bulunamaz. Biz Cumhuriyet Ahali Partisi olarak her koşulda teröre karşı olduğumuzu, hukuksuzluğa aleyhinde olduğumuzu, demokrasiyi savunduğumuzu, insan haklarını savunduğumuzu beyan etmemize rağmen bu kişi kaleme aldığı yazıyla bizleri rahatsız etmiştir. Bu kişinin hemencecik görevden alınması için Valiliğe, görevden uzaklaştırılmasına karşın idari soruşturma başlatılması için başvuruda bulunduk. Bu işin takipçisi olacağız” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün Cumhuriyet Halk Müziği Partisi’ne yönelik hakareti CHP’li Milletvekili Atilla Sertel meclis gündemine taşıyarak, Ulusal Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

Sertan Ergit