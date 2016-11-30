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Berko İlaç çalışanları Koruncuklar için koştu

  Ilaç firmasının çalışanları, İstanbul Maratonu’nda ‘Adım Adım İyilik Ardındaki Koş’ platformu aracılığıyla, kurumsal koşu takımı kurdu ve Koruncukköy Urla’nın inşasının tamamlanması için koştu.   Koruncukköy Urla için bağış toplandı   İzmir’in Urla ilçe.

30 Kasım 2016 Çarşamba, 18:13
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  Ilaç firmasının çalışanları, İstanbul Maratonu’nda ‘Adım Adım İyilik Ardındaki Koş’ platformu aracılığıyla, kurumsal koşu takımı kurdu ve Koruncukköy Urla’nın inşasının tamamlanması için koştu.

  Koruncukköy Urla için bağış toplandı

  İzmir’in Urla ilçesinde yapım aşamasında olan yeni Koruncukköy’ün tamamlanması için koşan ilaç firmasının çalışanları, 30 Kasım tarihine kadar süren kampanya dahilinde 17 bin 600 TL bağış topladı. 120 korunmaya muhtaç çocuğun yaşayacağı yeni Koruncukköy’de yönetimsel bina, 5 aile evi, 2 gençlik evi, kültür ve sanat merkezi, açık spor sahası yer alacak.

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