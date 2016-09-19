Berlin'de eyalet meclisi seçimlerini SPD kazandı

BERLİN (AA) – Almanya’nın Berlin eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerini oy kaybına uğramasına rağmen Sosyal Demokrat Parti (SPD) kazandı.

Berlin seçim kurulu tarafından açıklanan geçici resmi sonuçlara göre, SPD eyalet meclisi seçimlerinde oyların yüzde 21,6’sını alarak birinci parti oldu. SPD 2011’deki Berlin Eyalet Meclisi seçimlerine göre yüzde 6,7 oranında oy kaybetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) bir önceki seçime göre yüzde 5,7 oranında oy kaybederek yüzde 17,6’da kaldı.

Hem SPD hem de CDU’nun bu seçimde aldıkları oy oranları İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan Berlin eyalet meclisi seçimlerde pu partilerin aldığı en düşük oranları oldu.

Sol Parti ise oylarını yüzde 3,9 oranında artırarak yüzde 15,6’ya yükseltirken, yüzde 2,4 oranında oy kaybeden Yeşiller Partisi de yüzde 15,2 ile dördüncü parti oldu.

Eyalette ilk kez seçimlere katılan aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 14,2 oranında oy aldı. İslam karşıtlığı ile bilinen ve iki hafta önce Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde oyların yüzde 20,8’ini alarak CDU’yu geride bırakan AfD, Almanya’da üst üste katıldığı 10. eyalet meclisi seçimlerinden de başarıyla çıktı.

Hür Demokrat Parti (FDP) de yüzde 5’lik seçim barajını geçerek yüzde 6,7 ile 5 yıl aradan sonra yeniden eyalet meclisine girmeyi başardı.

Alınan bu oy oranlarına göre SPD meclise 38, CDU ise 31 milletvekili gönderecek. Sol Parti ile Yeşiller partisi mecliste 27’şer milletvekili ile temsil edilecek. AfD 25 sandalye elde ederken, FDP de 12 milletvekili ile mecliste yer alacak.

